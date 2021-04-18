أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا -
"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية -
مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية -
"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة -
أغرب القبائل.. بالصور "الكارا المتوحشة" يرمون أطفالهم في النهر ويضربون الفتيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب غرب تركيا

Print
زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب غرب تركيا زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب غرب تركيا
لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب غرب تركيا

ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر أمس، مدينة داتشا في ولاية موغلا غرب تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان لها، أن الزلزال وقع قبالة سواحل داتشا في بحر إيجة، مشيرةً إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 7.32 كم وعلى بعد 29.67 كم من مركز مدينة داتشا.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا

"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا

"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية

"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية

مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية

مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية

"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة

"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة