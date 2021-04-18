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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

تنبيه لـ

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والمهد ووادي الفرع، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن أمطاراً رعدية وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي بدر وينبع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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