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"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا
-
الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:00 صباحاً
"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية
-
الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:00 صباحاً
مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية
-
الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:00 صباحاً
"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة
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الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:00 صباحاً
أغرب القبائل.. بالصور "الكارا المتوحشة" يرمون أطفالهم في النهر ويضربون الفتيات
-
الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:00 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
كاميرا مراقبة ترصد سيارة تقفز من فوق جسر متحرك لحظة إغلاقه
فيديو
cnn arabic
الأحد 18 أبريل 2021 09:15 صباحاً
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