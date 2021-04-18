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"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا
-
الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:00 صباحاً
"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية
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الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:00 صباحاً
مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية
-
الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:00 صباحاً
"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة
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الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:00 صباحاً
أغرب القبائل.. بالصور "الكارا المتوحشة" يرمون أطفالهم في النهر ويضربون الفتيات
-
الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:00 صباحاً
بعد الدعم الكبير من دول الخليج .. البصرة تحتضن خليجي 25
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الثلاثاء 27 أبريل 2021 12:27 صباحاً
مدير تطوير لومار: "جائزة الأزياء" وضعتنا على طريق المنافسة العالمية
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الثلاثاء 27 أبريل 2021 12:27 صباحاً
وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده
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الثلاثاء 27 أبريل 2021 12:27 صباحاً
"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة
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الثلاثاء 27 أبريل 2021 12:27 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مقتل طيار مروحية نفذت هبوطا حادا في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 18 أبريل 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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