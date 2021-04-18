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الأسبوع في 13 صورة.. المسلمون يحتفلون بـ"رمضان".. والحصان الطائر يمتطي السماء

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الأسبوع في 13 صورة.. المسلمون يحتفلون بـ

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم؛ فقد استقبل المسلمون في مختلف أنحاء العالم شهر رمضان المبارك بمظاهره المميزة المتنوعة التي وثقتها الصور.. وأكثر من ذلك تجدونه في هذا التقرير.


1- القوات المسلحة السويسرية تختبر قدرتها على نقل الخيول المصابة بسرعة عبر طائرات الهليكوبتر

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2- مشهد لحقل من الألياف الضوئية المتوهجة.. يحتوي الحقل (15 فداناً) على ما يقرب من 60 ألف كرة مضاءة بألياف بصرية

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3- المسلمون في السنغال يؤدون صلاة التراويح في أحد مساجد العاصمة داكار

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4- المسجد الحرام يستقبل المصلين الذين حافظوا على التباعد الاجتماعي في فجر اليوم الأول من رمضان

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5- حيوان الليمور ينظر من باب حديقة حيوان في دويسبورغ بألمانيا.. تُرى إلى من ينظر؟

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6- مشهد لكاتدرائية القديسة صوفيا خلال تساقط الثلوج في مقاطعة هيلونغجيانغ بالصين

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7- تصاعد الرماد وتناثره مع ثوران بركان لا سوفرير في جزيرة سانت فنسنت شرق الكاريبي

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8- أطفال يجلسون بالقرب من مسجد في انتظار تناول إفطار رمضان في بالو بإندونيسيا.. تعرضت المنطقة لزلزال هائل وتسونامي في عام 2018 ترك المسجد متضرراً

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9- يستمتع المشاة بالسير إلى أنقاض قلعة أوغوز التي تقع عادةً في عزلة على جزيرة صغيرة في بحيرة غرويير في سويسرا

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10- كابتن أمريكا النسخة البرازيلية يحيي مجموعة من الأطفال تشجيعاً لهم على الالتزام بالاحتراز من (كوفيد-19)

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11- فوانيس رمضان والأضواء المبهرة احتفالاً بالشهر الكريم تظهر في العاصمة المصرية القاهرة

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12- متطوعون يعدون أطباق طعام لتوزيعها على الناس لتناول الإفطار خلال شهر رمضان بأحد مساجد كراتشي في باكستان

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13- المصلون يصلون في أول جمعة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى بفلسطين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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