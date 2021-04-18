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شاهد.. بائعو المشروب الرمضاني الشهير "السوبيا" بين الأمطار و"البرد" وكسب الرزق

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الأكثر شعبية على مائدة إفطار بعض الأسر

شاهد.. بائعو المشروب الرمضاني الشهير

لم تمنع الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد التي شاهدتها محافظة الطائف من بيع "السوبيا"، المشروب الرمضاني الأكثر شعبية على مائدة إفطار بعض الأسر السعودية، حيث تحتل مكانة متقدمة بين المشروبات الرمضانية.

"سبق" التقت بعض الصور لبائعي "السوبيا" في حي الحلقة الغربية شمال الطائف، وقد تفنن الكثير منهم في وضع المشروب الرمضاني بين الكميات الكبيرة من زخات البرد، في منظر جمالي يُسهم في جذب زبائن هذا الشراب المعتاد شربه بكثرة في شهر رمضان الكريم.

وكانت الطائف شهدت يوم أمس السبت هطول أمطار لليوم الثاني على التوالي، تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، كما هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على شمال وشرق المحافظة، وسالت إثرها الأودية.

شاهد.. بائعو المشروب الرمضاني الشهير

شاهد.. بائعو المشروب الرمضاني الشهير

شاهد.. بائعو المشروب الرمضاني الشهير

الطائف السوبيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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