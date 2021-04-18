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"رئاسة الحرس الملكي" توقع مذكرة تفاهم مع "هيئة تقويم التعليم والتدريب"

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لتطوير وتحقيق التعاون بينهما بما يحقق رسالتهما في جميع المجالات:

نيابة عن رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، وقع نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان، مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، في مقر رئاسة الحرس الملكي.

تهدف المذكرة إلى قيام الطرفين بتطوير وتحقيق سبل التعاون بينهما بما يحقق رسالتهما في جميع المجالات ذات العلاقة، وتسعى إلى تحقيق التعاون في مجال أعمال التقويم لرفع مستوى الجودة في جميع أنشطة مرافق الرئاسة التعليمية ممثلة بمعهد الحرس الملكي بالرياض، ومركز تدريب الحرس الملكي بالمنطقة الغربية، وتأهيلها للاعتماد الأكاديمي، والتعرف على فرص التحسين والتطوير من أجل تحقيق أهداف الرئاسة، وتقديم الدعم في بناء نظام الجودة الداخلية في المرافق التعليمية، وتقديم الدعم الاستشاري في بناء وتصميم البرامج الدراسية والمناهج، إضافة إلى تقديم التدريب والتأهيل اللازم في مجال التقويم والجودة والاعتماد الأكاديمي، وتقديم الدعم الاستشاري في الاعتماد المؤسسي لمرافق الحرس الملكي.

رئاسة الحرس الملكي هيئة تقويم التعليم والتدريب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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