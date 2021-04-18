حملة توعية لـ"مستشفى صامطة العام" بالإجراءات الاحترازية

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مواكبة لحملة "رمضان سليم"

فعّل مستشفى صامطة العام، وبالتعاون مع فريق الجرادية التطوعي، حملة "رمضان سليم" التي أطلقتها وزارة الصحة بداية الشهر الكريم؛ للتوعية بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، وذلك في أحد المولات التجارية بالمحافظة.

دشن الفعالية الدكتور عبدالمجيد شعبي بحضور اختصاصية مكافحة العدوى حليم عتين، والتي أكدت أهمية الحملة للتشديد على الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.

وأوضحت "عتين" أن الفعالية اشتملت على معرض يحتوي منشورات رقمية خاصة بطرق التعقيم المختلفة في المنزل والمسجد ومقر العمل والأسواق التجارية. كما قام فريق الجرادية التطوعي بتقديم النصائح والإرشادات لمرتادي المول من مختلف الأعمار، والتنبيه عليهم بضرورة لبس الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر والمحافظة على العمل بالإجراءات الاحترازية، وفي نهاية الفعالية تم تكريم المشاركين والمشاركات فيها.

مستشفى صامطة العام