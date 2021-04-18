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شرطة مكة: ضبط 13 شخصًا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر بعد ثبوت إصابتهم بـ"كورونا"

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شرطة مكة: ضبط 13 شخصًا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر بعد ثبوت إصابتهم بـ"كورونا" شرطة مكة: ضبط 13 شخصًا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر بعد ثبوت إصابتهم بـ"كورونا"

شرطة مكة: ضبط 13 شخصًا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر بعد ثبوت إصابتهم بـ

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (13) شخصًا بمحافظتي جدة والطائف، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.شرطة منطقة مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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