بالصور .. فندق "المثوى الأخير ذو الخمس نجوم".. لن تصدق من زبائنه وكم يدفعون؟!

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أحد عجائب البرازيل

تبدأ "سبق" في سرد قصص مصورة خلال شهر رمضان المبارك، عن المعالم السياحية الغريبة في العالم.

ومن البرازيل، لا يتصور أي مشاهد للصور المرفقة الحقيقة التي من أجلها تم بناء هذا البناء الفاخر في مدينة سانتوس البرازيلية، والذي يطل على الشواطئ الأطلسية، ويحتوي على شلالات ماء وملاعب ومعارض وحمام سباحة ومسرح ومطعم وملاهٍ وغيرها.

ومن يشاهد الصور، يقول إن هذا فندق خمس نجوم، ولكن الحقيقة هو أنه "مقبرة ذات خمس نجوم"، وهذه قصته.

في عام 1983 بنى البرازيلي بيبي التسوت، مقبرة عادية له ولأسرته من بعده وطلب منه آخرون الدفن معه.

وزاد الطلب، ففكر أن يرفع أدوار المقبرة، ومن هنا دشنت نيكروبول ايكومنيكا، وأصبحت أغرب مقبرة في العالم، حيث يصل ارتفاعها لـ 108 أمتار، يوجد بداخلها 25 ألف مقبرة.

وتعد هذه المقبرة من أكثر المعالم زيارة في مدينة سانتوس التي لها شعبية كبيرة بين السياح، لكونها أطول مقبرة على وجه الأرض يقصدها السياح من جميع أنحاء العالم.

شراء قبر في هذه المقبرة، ليس أمرًا سهلاً، إذ يكلّف ذلك الكثير من الأموال.

ويرغب كثيرون بشراء القبور المطلة على مناظر جميلة وهو ما يؤدّي لاختلاف السعر من قبر لآخر.

وكلما كان القبر في الطوابق المرتفعة، زاد سعره، حيث يعتقد من يقبلون على شراء هذه القبور أنهم أصبحوا أكثر قربًا من الجنة.

يضم كل طابق 150 مقبرة، كل منها مجهزة بنظام تهوية وتتسع لست جثث.

ويستغرق تحلل جثة الميت ثلاث سنوات، حيث يمكن لعائلة المتوفى استخراج الرفات، ونقلها إلى مكان آخر في المقبرة.

تبلغ قيمة إيجار الدفن في قبر بإطلالة جميلة لمدة ثلاث سنوات ما يتراوح بين 5900 – 21000 دولار.

وقد تزداد قيمة الإيجار أكثر بكثير عن ذلك، خلال السنوات القليلة المقبلة، وتوجد خيارات مختلفة في هذه المقبرة مثل مدافن خاصة للعائلة مع غرف تذكارية ويكلّف ذلك 54000 دولار.

تعد المقبرة الأطول في العالم وفقًا لكتاب غينيس للأرقام القياسية، وتحولت إلى موقع سياحي في سانتوس، ومكاتب الدولة للسياحة.