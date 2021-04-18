ضربه بهدف "الكويكبي" .. الاتفاق يؤزم من وضع الوحدة في الدوري

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كسب فريق الاتفاق نظيره الوحدة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، بنتيجة 1 - 0، وذلك ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد الكويكبي وذلك عند الدقيقة 70 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة رفع الاتفاق نقاطه لـ 38 نقطة بالمركز الخامس، بينما بقي الوحدة عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر ما قبل الأخير في سُلّم الترتيب.

الاتفاق الوحدة