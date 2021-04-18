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الصمت يخيم على "حركة النقل الخارجي" للمعلمين والمعلمات

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الصمت يخيم على "حركة النقل الخارجي" للمعلمين والمعلمات الصمت يخيم على "حركة النقل الخارجي" للمعلمين والمعلمات
الوزارة لم تحسم الموقف رغم قرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني

الصمت يخيم على

لم تحسم وزارة التعليم موقفها بعد حيال "حركة النقل الخارجي" التي يترقبها المعلمون والمعلمات، رغم قرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

وبالرغم مما طرأ على الهيئة التعليمية هذا العام في ظل جائحة كورونا من تقديم الاختبارات، والدراسة عن بعد، ونحو ذلك، لم تصدر الوزارة أي قرار بخصوص "حركة النقل الخارجي" على خلاف السنوات الماضية التي كان يتطلب فيها من المعلمين والمعلمات التحديث، وإدخال الرغبات عند بداية الفصل الدراسي الثاني، وحين الانتهاء من الفصل الدراسي نفسه يتم إعلان الحركة، وهو ما لم يتم هذا العام، وسط تساؤلات عن موعد ومصير حركة النقل الخارجي لهذا العام.

وينتظر طلاب وطالبات حركة النقل الخارجي على أحر من جمر أن تحسم وزارة التعليم موقفها خلال هذه الأيام، في ظل الغموض الذي لا يزال سيد الموقف.وزارة التعليم حركة النقل الخارجي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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