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ضمك يلحق بالتعادل أمام الفتح .. مازال خطر الهبوط يلاحقه

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ضمك يلحق بالتعادل أمام الفتح .. مازال خطر الهبوط يلاحقه ضمك يلحق بالتعادل أمام الفتح .. مازال خطر الهبوط يلاحقه
في الجولة 26 من دوري المحترفين

ضمك يلحق بالتعادل أمام الفتح .. مازال خطر الهبوط يلاحقه

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفتح وضيفه ضمك بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء في إطار مباريات الجولة 26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة أضاف الفتح نقطة إلى رصيده الذي أصبح 35 نقطة في المركز الثامن كما أضاف ضمك نقطة لرصيده حيث أصبح يملك 28 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتًا.

افتتح سفيان بن دبكة أهداف المباراة لمصلحة فريقه الفتح قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول من تسديدة قوية على مشارف منطقة الجزاء باغتت الحارس مصطفى زغبة قبل أن تستقر في شباكه.


وتمكن فريق ضمك من تعديل النتيجة عند الدقيقة 65 عن طريق الأرجنتيني إيميليو زيلايا من علامة الجزاء احتسبها الحكم محمد البريدي إثر عرقلة منصور حمزي من قبل دفاع الفتح.

الفتح ضمك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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