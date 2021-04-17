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هطول أمطار على مراكز وقرى شرق ينبع.. و"المدني" يحذر

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هطول أمطار على مراكز وقرى شرق ينبع.. و"المدني" يحذر هطول أمطار على مراكز وقرى شرق ينبع.. و"المدني" يحذر
أسالت عددًا من الشعاب.. والسماء مازالت ملبدة بالغيوم

هطول أمطار على مراكز وقرى شرق ينبع.. و

تشهد مراكز وقرى شرق محافظة ينبع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها بعض الشعاب - جعلها الله أمطار خير وبركة - حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد من هطول الأمطار.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.محافظة ينبع أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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