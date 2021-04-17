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مستشفى وادي الدواسر يكرِّم عددًا من موظفيه تميّزوا خلال "جائحة كورونا"

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مستشفى وادي الدواسر يكرِّم عددًا من موظفيه تميّزوا خلال

كرّمت الإدارة المساعدة للموارد البشرية بمستشفى وادي الدواسر العام عددًا من موظفي الإدارة نظير الجهود النوعية التي تجسِّد التعاون والعطاء من أجل خدمة الوطن والمواطن بكل جد وإخلاص، خاصة أثناء جائحة كورونا.

وجاءت تلك المبادرة من المساعد للموارد البشرية والمالية، الأخصائي أول سعيد بن محمد اللواماء، لفريق عمله، ممن ساهموا برفع مستوى العمل، وتحسين طرق التواصل عن بُعد، ونجحوا بالتحول في التعاملات من الورقية إلى الإلكترونية، إضافة إلى إكمال معايير الجودة الشاملة.

وبيّن "اللواماء" أن تكريم الموظفين جاء بعد تحقيقهم وإنجازهم معايير عدة، منها: الاستجابة للتوجيه، والتفاني في خدمة العملاء، والمشاركة الفعالة في برنامج سباهي خلال فترة الجائحة، وتفعيل خدمة العمل عن بعد خارج أوقات الدوام الرسمي بنظام العمل المرن لتغطية احتياج جميع الكوادر البشرية طوال اليوم على مدى ٢٤ ساعة.. وعرفانًا لما يبذله الموظف خلال فترة الجائحة، وتركيز الكادر على تقديم العناية المباشرة للمرضى خلال فترة الجائحة، وما لازم ذلك من رفع معدل الرضا الوظيفي، وتحسين طرق التواصل الفعال، والتميز في برنامج الاستقطاب، ورفع مستوى الإنتاجية من خلال الخدمات الإلكترونية.

فيما أشاد بالدعم اللامحدود من مدير المستشفى للإدارة المساعدة، وتذليل العقبات لرفع مستوى رضا رأس المال البشري من الكوادر بالمستشفى والمراكز الصحية بالمحافظة، مثمنًا في الوقت نفسه مشاركة نائب مدير المستشفى، ودعمه لتحسين بيئة العمل.

من جانبه، ألقى المرشد الديني بقسم الدعم الديني والروحي بالمستشفى، الشيخ جمعان بن عبدالله، كلمة عن فضل الأمانة والإخلاص، والعمل على أداء الحقوق والواجبات، وحفظ أسرار العمل. فيما حظيت المبادرة بمشاركة من لجنة التنمية الأهلية بالشرافاء؛ إذ قدموا ستة أنواط لمن شاركوا بوقت الجائحة.

مستشفى وادي الدواسر يكرِّم عددًا من موظفيه تميّزوا خلال

مستشفى وادي الدواسر يكرِّم عددًا من موظفيه تميّزوا خلال

مستشفى وادي الدواسر يكرِّم عددًا من موظفيه تميّزوا خلال

مستشفى وادي الدواسر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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