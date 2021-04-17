المسابقات تعدل مواعيد مباراتي (التعاون والفتح) و(القادسية والفيصلي)

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لتأهل التعاون والفيصلي للمباراة النهائية لكأس الملك

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل مواعيد مباريات الأندية المتأهلة إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

حيث قررت اللجنة تعديل مواجهتي (التعاون والفتح) ، (القادسية والفيصلي ) ضمن مباريات الجولة (28) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستُقام مباراة (التعاون والفتح) يوم الأحد الموافق 25 إبريل 2021، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، عند الساعة 10 مساءً. فيما سيُقام لقاء (القادسية والفيصلي) يوم الخميس الموافق 29 إبريل 2021على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر الساعة 9.35 مساءً.

وكانت لجنة المسابقات في الرابطة قد عقدت اجتماعًا تنسيقًا مع لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم والأندية الأربعة بهذا الشأن.الدوري السعودي للمحترفين