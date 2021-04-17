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أكثر من 110 آلاف طالب وطالبة يبدؤون اختباراتهم غدًا بالطائف

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أكثر من 110 آلاف طالب وطالبة يبدؤون اختباراتهم غدًا بالطائف أكثر من 110 آلاف طالب وطالبة يبدؤون اختباراتهم غدًا بالطائف
من المرحلتين المتوسطة والثانوية

أكثر من 110 آلاف طالب وطالبة يبدؤون اختباراتهم غدًا بالطائف

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، على جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وقال: إنه جرى التأكيد على قادة وقائدات المدارس بتشكيل لجان الرصد واستخراج النتائج ولجنة الاختبارات بالمدرسة، والتأكيد على المدارس بتنظيم الاختبارات للطلبة الذين يتابعون دروسهم عبر البدائل التعليمية المختلفة كقنوات "عين"، أو عبر دروس عين على "يوتيوب"، ولا يملكون وسائل تعليمية كأجهزة أو إنترنت، بحيث تكون اختباراتهم حضوريًّا مع تطبيق كل البروتوكولات الاحترازية للوقاية من المستجد.

وأضاف: أنه تم التأكيد على المعلمين والمعلمات بتخصيص خمس دقائق لتهيئتهم للتعريف بآلية وطريقة أداء الاختبار عبر منصة مدرستي.

وأكد أهمية مواصلة واستمرارية الجهود لمديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات "عن بعد"، ومتابعتهم للاختبارات أولًا بأول، وفق خطة معدة، والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.

ونوه "اللهيبي" بالتعاون والتكامل بين المدرسة والمنزل، بما يسهم في إنجاح الاختبارات، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

ويبدأ غدًا الأحد أكثر من 110 آلاف طالب وطالبة، من المرحلتين المتوسطة والثانوية بالطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا "تربة والخرمة ورنية والمويه وميسان"، اختباراتهم لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1442هـ، عبر قاعاتهم الافتراضية "عن بعد" بمنصة "مدرستي"، فيما أكملت الإدارة استعداداتها للاختبارات وتهيئة كل الظروف الملائمة لتمكين الطلبة والطالبات من أدائها بكل يسر وسهولة.

تعليم الطائف وزارة التعليم الطائف التعليم عن بعد منصة مدرستي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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