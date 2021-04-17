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تفاعل معها نشطاء "تويتر"

تفاعل النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر، مع تغريدة الخطوط العربية السعودية على حسابها الرسمي في تويتر: #جهزتوا_الشنط؟، استبشاراً بالسفر، وقد أعاد التغريدة الآلاف بعد نشرها بدقائق وأعجب بها المئات.

ورد الكاتب والمحامي فواز اللعبون قائلاً: أقسم بالله جاهزة، فيما قال سامر السلمي: "جاهزة بس خفضوا الأسعار.. أحجز أول واحد على جاكرتا".

وتساءل مجاهد الأميري: جاهزين.. الطيارة جاهزة؟ وطالب طارق المنصور بعد حذف "الخطوط" التغريدة قائلاً: "أهم شيء لا تحذفون التغريدة بعدين ..".