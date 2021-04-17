وسم "عبدالعزيز بن محمد" يتصدر "الترند" العالمي وسط تهاني لسمو ولي العهد بالمولود الجديد

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دعوات تصدرت "تويتر" بأن يبارك له فيه

تصدر وسم الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان، منصة "تويتر"، وسط الدعوات والتهاني المقرونة بصادق الدعاء لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله - بمناسبة مولوده الجديد الذي سماه على اسم جده الملك المؤسس عبدالعزيز - طيب الله ثراه -.

وسأل اللهَ المغردون عبر منصات التواصل أن يجعله من مواليد السعادة وأن يرزق بره سمو ولي العهد، وأن يجعله من عباده الصالحين.

وهنأ مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد بدر العساكر، سموه عبر تغريدة قائلًا: "اللهم بارك لسمو سيدي ولي العهد ما وهبه الله ورزقه، بقدوم مولوده الجديد الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان"، مضيفًا: "اللهم ارزقه بره واحفظه لوالديه واجعله قرة عين لهما".ولي العهد الأمير محمد بن سلمان