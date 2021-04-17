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أمطار على المدينة المنورة وحائل وجبال عسير تكتسي البياض

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عابروا الطرق السياحية بأبها يستمتعون بشلالات الأمطار المنهمرة وركام البرد

أمطار على المدينة المنورة وحائل وجبال عسير تكتسي البياض

تصوير - فيصل غازي السهلي : هطلت أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ارتوت على إثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

كما هطلت أمس وصباح اليوم أمطار متفرقة على منطقة حائل وعدد من المحافظات والمراكز والهجر التابعة ‏لها.

سالت على إثرها الأودية والشعاب وما زالت الفرصة مهيأة لنزول ‏الأمطار - بمشيئة الله -.‏

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.‏

جبال عسير تكتسي البياض
شهد عدد من محافظات ومراكز منطقة عسير اليوم هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، صاحبتْها زخات كثيفة من البرد.

واستمرّ هطول الأمطار الغزيرة على عدد من مدن ومحافظات المنطقة شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وتنومة والنماص، ومراكز السودة وطبب وبللحمر وبيحان وبللسمر والأثب والماوين، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت بها الأرض، جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

واستوقفت الأجواء الماطرة والجبال المكسوة بالبرد أهاليَ المنطقة وعابري الطرق السياحية للاستمتاع بشلالاتها المنهمرة وركام البرد على جنبات الطرق.

أمطار على المدينة المنورة وحائل وجبال عسير تكتسي البياض

أمطار على المدينة المنورة وحائل وجبال عسير تكتسي البياض

حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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