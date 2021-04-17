تبوك.. أكثر من 91 ألف طالب وطالبة يستهلّون اختباراتهم غدًا الأحد

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تقام عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية

يؤدي أكثر من 91 ألف طالب وطالبة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1442هـ "عن بُعد"، غدًا الأحد السادس من شهر رمضان الموافق 18 أبريل 2021م.

وأوضح مدير عام "تعليم تبوك" إبراهيم بن حسين العمري، أن إدارة التعليم أتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، إلى جانب إعداد خطة إشرافية تتضمن زيارات ميدانية للمشرفين والمشرفات؛ للوقوف على الاستعداد في جميع مدارس المنطقة، ومتابعة سير الاختبارات عن بُعد عبر المنصات التعليمية، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحل التحديات الميدانية والتقنية الطارئة.

ووجّه مدير التعليم قادة وقائدات المدارس، بضرورة الحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات، ورصد الدرجات في نظام "نور" وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة؛ مؤكدًا دور الأسرة كشريك مهم في دعم رحلة نجاح الأبناء الطلاب والطالبات وتهيئة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائهم لأداء الاختبارات بكل يسر وهدوء.

وتمنى المدير العام التوفيق لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل؛ مؤكدًا أهمية التقيد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنية بأنظمة الاختبارات، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها، ومنها نظم وإجراءات الاختبارات في التعليم العام، ودليل أدوات القياس والتقويم في التعليم الإلكتروني وبروتوكولات أداء الاختبارات في المدارس، والدليل التفسيري لتقويم الطلاب وتوزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بُعد.

وكانت اختبارات المرحلة الابتدائية قد بدأت في اليوم الأول من رمضان؛ حيث أدى 70 ألف طالب وطالبة من الصف الثالث وحتى السادس، اختبارات الفصل الدراسي الثاني عن بُعد؛ وذلك خلال اليوم الدراسي من الساعة 3- 5 عصرًا عبر منصة "مدرستي".

من جهة أخرى بدأت وحدة الخدمات الإرشادية في إدارة التوجيه والإرشاد في تعليم تبوك، في تقديم الاستشارات الهاتفية على رقم الهاتف: ‏0144253192 للرد على استفسارات الأبناء الطلاب وأولياء أمورهم، خلال فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

وقال مدير إدارة التوجيه والإرشاد يحيى العطوي: إنه "تم التركيز في إدارة التوجيه والإرشاد على هذه الفترة المهمة، وحرصت على تفعيل أحد برامجها الإرشادية التربوية للتهيئة للاختبارات، خصوصًا هذا العام؛ حيث تقدم عن بُعد في ظل الظروف الحالية الاستثنائية".

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