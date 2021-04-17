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"مدني تربة" يتابع الحالة المطرية ويحذر المسافرين من السرعة

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طالب الجميع بضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب

تابعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة تربة، ميدانياً، على مدار الـ 48 ساعة الماضية، تقارير الحالات الجوية المطرية الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة على منطقة مكة المكرمة والمحافظات والقرى التابعة لها، مع تواصل ارتفاع الجاهزية لمباشرة البلاغات الطارئة.

وقد شهدت تربة أمطارًا متوسطة وغزيرة عدة أيام متواصلة؛ مما دعا مديرية الدفاع المدني بتربة إلى تفعيل الخطة الميدانية المعدة سابقاً لمثل هذه الحالات ضمن بروتوكولات مشددة بانتشار الآليات والمنسوبين في الميدان؛ لمراقبة جريان السيول في الأودية، بالإضافة لمراقبة الطرق الرئيسة والفرعية؛ حتى لا يرتفع منسوب المياه بها.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة تربة المواطنين والمسافرين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب.

وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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