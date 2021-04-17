نجران.. أكثر من 900 جولة رقابية تسفر عن 3 مخالفات وإغلاق منشأة

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شددت الأمانة على الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 923 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية، أسفرت عن إصدار 3 مخالفات على عددٍ من المنشآت وإغلاق منشأة لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية .

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

