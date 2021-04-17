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وفاة نجل رئيس الديوان الملكي الاردني يوسف العيسوي

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وفاة نجل رئيس الديوان الملكي الاردني يوسف العيسوي وفاة نجل رئيس الديوان الملكي الاردني يوسف العيسوي

جي بي سي نيوز :- ينعى آل العيسوي، بمزيد من الحزن واللوعة والأسى، فقيدهم المرحوم، بإذن الله،

حاتم يوسف حسن العيسوي

نجل رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي

وشقيق الدكتور المهندس حسن والكابتن طارق وسامر وسوزان ورهام ولانا

الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، 13 نيسان 2021، الأول من رمضان 1442هـ

وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الملك الحسين بن طلال إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب

ونظرا للوضع الوبائي، والتزاما بإجراءات السلامة العامة، لن يكون هناك بيت عزاء، فيما تقبل التعازي من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل التواصل الاجتماعي

إنا لله وإنا إليه راجعون

جي بي سي نيوز

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