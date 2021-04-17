طلاب عسير ينهون مشاركتهم في مسابقة خادم الحرمين للقرآن

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تهدف إلى تشجيع أبناء وبنات الوطن على العناية بكتاب الله الكريم

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير مشاركة الطلاب والطالبات من المتسابقين بالمنطقة في المسابقة المحلية، وذلك على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها "22"، التي تنظمها الوزارة بمدينة الرياض، وذلك مساء أمس الجمعة الموافق الرابع من شهر رمضان المبارك.

وذكر مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري، أن هذه المسابقة ميدان للتنافس لحفظ القرآن الكريم وإتقانه، وتهدف إلى تشجيع أبناء وبنات الوطن على العناية بكتاب الله الكريم بحفظه وتجويده وتفسيره، وإحياء روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله تعالى، وتحقيق عناية المملكة العربية السعودية وولاة أمرها بكتاب الله الكريم.

وقدّم الخيري الشكر لله عز وجل الذي منّ علينا بهذه القيادة المباركة التي تولي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم غاية الاهتمام والعناية.