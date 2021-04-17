حرب أم مناورة؟.. روسيا تكثف وجودها في البحر الأسود مع اشتداد التوترات مع أوكرانيا

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سفينتان حربيتان تابعتان لموسكو عبرتا مضيق البوسفور

عبرت سفينتان حربيتان روسيتان مضيق البوسفور في طريقهما إلى البحر الأسود، اليوم (السبت)، وأكملت 15 سفينة صغيرة نقلها إلى البحر؛ في إطار مساعي موسكو لتكثيف وجودها البحري، في وقت تشهد العلاقات المتوترة مع الغرب وأوكرانيا.

وشاهد مراسل "رويترز" في إسطنبول، سفينتي إنزال روسيتين من طراز روبوتشا من الأسطول الشمالي الروسي، قادرة على حمل دبابات وإيصال الدروع والقوات خلال الهجمات الساحلية، عبرت مضيق البوسفور.

ومن المتوقع أن تعبر المزيد من التعزيزات البحرية الروسية على شكل سفينتي إنزال أخريين، هذه المرة من أسطول البلطيق الروسي، عبر مضيق البوسفور.

وفرضت روسيا قيودًا مؤقتة على حركة السفن الحربية الأجنبية وسفن الدولة الأخرى بالقرب من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها من أوكرانيا في عام 2014، في خطوة نددت بها كييف وواشنطن.

ويتزامن التعزيز مع حشد ضخم للقوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، وهو ما تسميه موسكو مناورة دفاعية مؤقتة، ويأتي بعد تصعيد القتال في شرق أوكرانيا بين الانفصاليين المدعومين من روسيا وقوات الحكومة الأوكرانية.