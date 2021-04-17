شاهد.. "المواصفات" تحذر من الاستخدام الخاطئ للمواد البلاستيكية

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تكرار الاستعانة بها ووضع السوائل الحارة داخلها يسبب الكثير من الأمراض

حذرت المواصفات السعودية من الاستخدامات الخاطئة للمنتجات البلاستيكية والتي يعد أبرزها إعادة استخدامها لأكثر من مرة، ووضع السوائل أو الأطعمة الحارة بها.

ونشر حساب الهيئة على تويتر فيديو توضيحي حول المواد البلاستيكية التي نستخدمها خلال شهر رمضان بكثافة خاصة الملاعق والأطباق والشوك وغيرها.

وأكد الفيديو أن المواد البلاستيكية تحمل خطورة عالية جدًا في حال استخدامها بشكل خاطئ، سواء بتكرار الاستخدام أو وضع السوائل الحارة بها كونها تتفاعل مع الحرارة لتسبب مشكلات صحية كثيرة.

وحذر الفيديو من وضع المواد البلاستيكية بالمايكرويف وتسخين أي طعام بها.