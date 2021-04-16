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استحقاق 6 أندية فقط من دوري الدرجة الأولى دعم مبادرة الحوكمة

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استحقاق 6 أندية فقط من دوري الدرجة الأولى دعم مبادرة الحوكمة استحقاق 6 أندية فقط من دوري الدرجة الأولى دعم مبادرة الحوكمة
بعد تقييم شهر أبريل 2021م للربع الرابع ومن أصل 20 ناديًا

استحقاق 6 أندية فقط من دوري الدرجة الأولى دعم مبادرة الحوكمة

أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية في وزارة الرياضة، أمس الجمعة 16 أبريل 2021، نتائج تقييم نظام

الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي 2021-2020، لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، والتي تخولها الحصول على دعم إضافي، وفقًا لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثاني.

وكشفت النتائج، أن 6 أندية فقط من أصل 20 ناديًا أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم، بعد تقييم شهر إبريل 2021م للربع الرابع، وهي أندية (عرعر، هجر، العدالة، الشعلة، الثقبة، الخليج) على التوالي، وذلك بعد حصولها على نسبة تقييم في هذا الربع أعلى من الحد الأدنى المقرر، وهو 3.5 نقطة من أصل 5 نقاط.

يأتي هذا فيما لم تنجح أندية كل من: (الحزم، الجيل، الكوكب، الفيحاء، الدرعية، أحد، البكيرية، جدة، النهضة، الجبلين، الساحل، النجوم، نجران، الطائي)، في تحقيق النسبة المطلوبة للحصول على هذا الدعم، (وفقًا للجداول المرفقة).

وجاءت هذه النتائج بعد دراسة وافية لكافة التقارير الخاصة بهذه الأندية، حيث جرى تقييم الحوكمة في هذه الأندية وفق معايير محددة، مرتبطة بالاستراتيجية والقيادة، والإدارة المالية، والإدارة والتشغيل، ومسؤولية أصحاب المصالح، والالتزام والتحكم والرقابة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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