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بهدف الثواني الأخيرة.. الرائد يخطف النقاط الثلاث من القادسية

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رفع رصيده إلى 35 نقطة بالمركز السادس في إطار مباريات الجولة 26

بهدف الثواني الأخيرة.. الرائد يخطف النقاط الثلاث من القادسية

خطف الرائد انتصاراً ثميناً من مضيفه القادسية بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر في إطار مباريات الجولة 26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 35 نقطة بالمركز السادس بينما تجمد رصيد القادسية عند 34 نقطة بالمركز التاسع.

وكان قد خيم التعادل السلبي على إحداث الشوط الأول على الرغم من حصول لاعبي الفريقين على بعض الفرص، حيث لم يتمكنوا من الوصول للشباك.

وفي الشوط الثاني أكمل القادسية المباراة بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد أن أشهر الحكم ماجد الشمراني البطاقة الصفراء الثانية للمهاجم الكولومبي دانيلو أسبريلا إثر تدخله العنيف على لاعب الرائد محمد فوزير.

في الأنفاس الأخيرة من المباراة وبالتحديد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل ضائع خطف المغربي كريم البركاوي هدف الانتصار لفريق الرائد.

بهدف الثواني الأخيرة.. الرائد يخطف النقاط الثلاث من القادسية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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