النصر لاستعادة التوازن والمضي قدماً في أبطال آسيا.. والسد يبحث عن أول انتصاراته

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ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة

يخوض النصر مواجهة قوية حينما يلاقي نظيره السد القطري يوم السبت على ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود في الرياض، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021.

يعتبر فريقا السد والنصر من الفرق المرشحة لتجاوز دور المجموعات وعادة ما تكون مواجهتهما ذات أهمية خاصة على اعتبار أنهما من أفضل فرق القارة الصفراء.

النصر يأمل في استعادة توازنه وتصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات لتعويض تعادله المخيب في مباراته الافتتاحية في البطولة من أمام الوحدات، حيث أهدر الفريق نقطتين كانتا في المتناول كانت ستضع الفريق على رأس المجموعة .

ويتطلع لاعبو النصر لتحقيق فوزٍ سيعطيهم دافعاً قوياً في مشوارهم بالبطولة، كونه سيكون على أحد أبرز المرشحين بجانبه لخطف بطاقة التأهل، وأيضاً سيدخل الفرحة في نفوس جماهيره، كما أنه سيجعل كفة الفريقين متساوية بعدد الانتصارات في المواجهات المباشرة بينهما.

وتنتظر المدرب الجديد للنصر البرازيلي مانو مينيزيس مهمة صعبة خصوصاً وأنه قبل بالمهمة في ظروف أكثر صعوبة انعكست سلباً على أداء ونتائج الفريق في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يعرف خلالها طريق الفوز.

وستكون هذه المواجهة الأولى للمدرب البرازيلي الذي يمني النفس بأن تكون مباراة السد نقطة انطلاق مبشرة للفريق نحو تحقيق المزيد من الانتصارات والألقاب، فهو يدرك جيداً أن الفوز غداً سيحدد ملامح المجموعة بشكل كبير.

في المقابل يدخل السد المنتشي بتتويجه بلقب دوري نجوم قطر لكرة القدم قبل أربع جولات على النهاية المباراة بحثاً عن تعويض تعادله المفاجئ في مواجهته الأولى أمام فولاذ الإيراني والتي انتهت 1-1.

ويطمح تشافي المدير الفني للفريق أن يستعيد السد نغمة الانتصارات، فهو يبحث عن الفوز الأول بعد 4 مباريات حقق خلالهما تعادلين مقابل خسارة مباراتين بمختلف البطولات، كما يعول على المعنويات المرتفعة للاعبيه بعد موسمه المميز الذي قدمه أن يحقق الفوز في مباراة الغد وتجاوز دور المجموعات.

وستكون هذه المواجهة السابعة بين الفريقين في تاريخ البطولة، حيث فاز السد مرتين مقابل فوز واحد للنصر والتعادل حضر في ثلاث مباريات.