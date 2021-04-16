أخبار عاجلة

بعد الدعم الكبير من دول الخليج .. البصرة تحتضن خليجي 25 -
مدير تطوير لومار: "جائزة الأزياء" وضعتنا على طريق المنافسة العالمية -
وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده -
"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة -
"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة -
"همة" تختتم برنامج التميز المؤسسي بمشاركة أكثر من 2000 مختص من 20 جهة غير ربحية -
"موعدي" للخدمات الصحية الإلكترونية تغلق جولة استثمارية بنجاح -
"طيران ناس" و"جود الإسكان" يوقِّعان أول شراكة في قطاع الطيران -
رئيس جامعة المجمعة: نشاهد ونلمس كل يوم نجاحات رؤية 2030 في إنجازات متسارعة للوطن والمواطن -
مع أذان العصر.. مصري يصلي على سطح مياه النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"فيفا" يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو

Print
"الأخضر" في التصنيف الرابع.. والقرعة الأربعاء المقبل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، عن تصنيف المنتخبات المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل، ومن بينها منتخبا والسعودية.

ومن المقرر أن تقام منافسات كرة القدم ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" المؤجلة إلى العام 2021 خلال الفترة من 22 يوليو ولغاية 7 أغسطس المقبلين.

ويشارك في أولمبياد طوكيو 16 منتخبًا من مختلف القارات، سيتم تقسيمها إلى 4 مجموعات، في كل مجموعة 4 منتخبات، بشرط عدم تواجد منتخبين من قارة واحدة في نفس المجموعة.

ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن تستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب.

ودخل منتخب مصر ضمن التصنيف الثالث، بينما جاء منتخب في التصنيف الرابع؛ ما يعني إمكانية وقوع ممثلي العرب في مجموعة واحدة.

وفيما يلي تصنيف الـ"فيفا" لمنتخبات أولمبياد طوكيو الصيفية قبل القرعة:

التصنيف الأول: اليابان - البرازيل - الأرجنتين - كوريا الجنوبية

التصنيف الثاني: المكسيك - ألمانيا - الهندراوس - إسبانيا

التصنيف الثالث: مصر - نيوزيلاندا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا

التصنيف الرابع: أستراليا - السعودية - فرنسا - رومانيا

واعتمد الـ"فيفا" في تصنيفه على نتائج المنتخبات في آخر 5 دورات أولمبية، كما أن أبطال القارات حصلوا على نقاط إضافية ساعدتهم على التقدم في التصنيف.

وتأهل منتخب مصر إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تأجلت من الصيف الماضي بعد فوزه بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، التي أقيمت في مصر عام 2019.

بينما تأهل منتخب السعودية إلى الأولمبياد بعد حصوله على المركز الثاني في كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد خسارته أمام منتخب كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات لمنافسات كرة القدم ضمن أولمبياد طوكيو يوم الأربعاء المقبل، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الاتحاد الدولي لكرة القدم أولمبياد طوكيو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

مع أذان العصر.. مصري يصلي على سطح مياه النيل

مع أذان العصر.. مصري يصلي على سطح مياه النيل

مع أذان العصر.. مصري يصلي على سطح مياه النيل

مع أذان العصر.. مصري يصلي على سطح مياه النيل