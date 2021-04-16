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كورونا عربيًّا.. العراق يسجل 7561 إصابة و2732 حالة إيجابية في الأردن

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كورونا عربيًّا.. العراق يسجل 7561 إصابة و2732 حالة إيجابية في الأردن كورونا عربيًّا.. العراق يسجل 7561 إصابة و2732 حالة إيجابية في الأردن
587 إصابة في المغرب.. و181 في الجزائر

كورونا عربيًّا.. العراق يسجل 7561 إصابة و2732 حالة إيجابية في الأردن

سجل العراق 7561 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 964435 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 14915 حالة، فيما تم تسجيل 6515 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء843851 حالة.

وسجلت الأردن 2732 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 681870 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 625912 حالة شفاء بعد تسجيل 4042 حالة إضافية، كما سجلت 60 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8117 حالة.

وسجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 504847.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 7 حالات وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 8934، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 490921.

وسجلت الجزائر 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 119323.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 3148، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 83169.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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