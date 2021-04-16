قبل المواجهة في دوري أبطال آسيا.. مدرب "النصر": جاهزون لمواجهة "السد"

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"براد جونز": ما نعمل عليه تحقيق النقاط

أكد مانو مينيزيس، مدرب النصر، جاهزية فريقه لمواجهة السد القطري، وشدد على أن التفاصيل الصغيرة ستحسم المواجهة.

وقال المدرب البرازيلي في مؤتمره الصحافي الأول اليوم الجمعة: "أشكر لكم حضوركم وتواجدكم، هذا أول حضور لي كمدرب لنادي النصر والحديث هنا سيكون عن المباراة القادمة فقط، فبطولة مثل هذه كل مباراة فيها تعتبر قوية ومهمة في المباراة الأولى تعادلت كل الفرق بالنقاط الطبيعي أن المباراة الثانية ستكون مهمة لكل فريق من أجل الفوز".

ويلاقي النصر نظيره السد، مساء السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021.

وأضاف: "اللاعبون الآن في قمة الموسم، وبالتأكيد سيكون هناك تأثر لياقي ومن الطبيعي حينما تكون في بطولة وكل ثلاثة أيام مباراة سيكون المقلق لك هو الجانب اللياقي فقط، نعرف أن المباراة ستكون تنافسية شديدة والتفاصيل الصغيرة هي ما سيجلب الفوز، لن نتعذر بالصعوبات لكن ليس لدينا مجال لتكثيف التدريبات بسبب الوقت".

وتابع: "الفريق يجب أن يكون متماسكاً أكثر في داخل الملعب، بمعنى أن يكون ملعبنا ضيقًا لنستطيع استعادة الكرة بشكل أسرع ونصنع الهجمة بشكل أدق، هذا الأساس الذي نعتمد عليه، بالنسبة لمن سيلعب، أمر يقرر لاحقًا، وهذا ليس مكانًا للحديث عنه، نحن نعرف كل المشاكل في الفريق وسيكون في الملعب الأكثر جهوزية والأفضل".

وقال: "لدينا مهاجم هداف وسجل أهدافاً عديدة، وأي لاعب قد يمر بفترة صعبة، والتركيز الأكبر سيكون على الجانب التكتيكي، حينما يكون الفريق منظمًا يسترجع الفريق نفسه في الملعب أكثر، وحينما يغيب اللاعبون عن مستواهم لفترة طويلة تكون المشكلة تكتيكية".

وأضاف مدرب النصر: "التوقعات عالية جدًّا والأكيد أننا بحاجة لبعض الوقت لمعرفة التفاصيل والخصائص، في القادم سيكون لنا غير التمرين اجتماعات فردية وجماعية مع اللاعبين، وسنعمل على الجانب المعنوي حتى نكون أفضل في كل شيء".

ومضى قائلًا: "الوقت ليس الوقت الكافي للعمل الكبير، شاهدنا فريق السد وتابعنا عدداً من مبارياته، وحاولنا تحضير الفريق وفق ما شاهدناه، ومن سيشارك في المباراة سيكون الأجهز، تحدثنا مع اللاعبين على ثلاث نقاط أساسية يجب أن يكون الفريق متقاربًا بين الدفاع والهجوم، يجب استرجاع الكرة بأسرع طريقة ممكنة يجب صناعة تكتيك هجومي".

من جانبه قال براد جونز حارس الفريق: "نعرف أن المباراة ستكون صعبة لأن لدينا معرفة تامة بنادي السد، ستكون المباراة متكافئة بيننا كلاعبين، ويجب أن نكون في أفضل حالاتنا من أجل تحقيق النقاط وهذا ما نعمل عليه".

وتابع: "مجموعة اللاعبين في الفريق جيدة، تحدث تغييرات كبيرة قد تكون صعبة لنا كلاعبين لذلك يجب علينا إعادة استكشاف هوية الفريق، واللاعبين هم نفسهم لدينا مدرب جديد يملك خبرة كبيرة ومستوى عاليًا بالنسبة لنا يجب أن نستقي المعلومة من المدرب ونستفيد منها".

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