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"الوطني لتنمية الحياة الفطرية": تربية واقتناء الحيوانات المفترسة مخالف وخطير

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"الوطني لتنمية الحياة الفطرية": تربية واقتناء الحيوانات المفترسة مخالف وخطير "الوطني لتنمية الحياة الفطرية": تربية واقتناء الحيوانات المفترسة مخالف وخطير
دعا مقتني المفترسات لتسليمها للمركز لتجنب المساءلة القانونية

أعرب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن بالغ أسفه للحادث المفجع الذي وقع يوم أمس، والمتمثل بهجوم أسد على المواطن الذي يقتنيه مما أدى إلى وفاته رحمه الله.

وأوضح المركز أن تربية واقتناء المفترسات بشكل عام أمر مخالف لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، وأن تربيتها داخل المنازل والنطاق العمراني يعتبر أمراً ذا درجة عالية من الخطورة من الناحية الأمنية، كما أن استيراد المفترسات للأغراض الشخصية أو التجارية ممنوع بموجب أمر سامٍ كريم، ولم يسبق للمركز أن قام بإصدار تراخيص لاستيراد المفترسات لهذه الأغراض.

ودعا المركز كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز لتسليم ما لديهم من مفترسات، لمعالجة أوضاعها بأفضل طريقة ممكنة، لكي لا يدخلوا ضمن طائلة المحاسبة القانونية بعد نفاد فترة تصحيح الأوضاع الخاصة بنظام البيئة، كما يحث المركز كافة المواطنين والمقيمين على ضرورة تقديم البلاغات اللازمة في حال توفر أي معلومات لديهم عن تربية مفترسات داخل النطاق العمراني وذلك من خلال الاتصال على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مقتل مواطن تعرض لهجوم من أسد كان يقوم بتربيته في الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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