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أمين الطائف ومدير الدفاع المدني يتابعان الحالة المطرية ويتفقدان الجهود

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أكد أن الأمانة وفرت أحدث المعدات والتجهيزات لفرق الطوارئ الميدانية

أمين الطائف ومدير الدفاع المدني يتابعان الحالة المطرية ويتفقدان الجهود

وقف أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، ومدير الدفاع المدني بالطائف العميد هاني الزرقي، على الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة مساء اليوم الجمعة، لمتابعة جهود الفرق والمعدات التابعة للأمانة والدفاع المدني لسحب المياه من الطرق والتأكد من استمرار عمل قنوات التصريف والعبارات.

وتفصيلاً، تابع أمين الطائف من خلال غرفة العمليات بالأمانة تطبيق خطط الطوارئ في الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة بالمحافظات المجاورات التابعة للأمانة لمواجهة الأمطار.

وبين الدكتور "القثامي" أنه جرى العمل على تنظيف عبارات السيول ومجاري الأدوية من أجل ضمان انسياب جريان المياه عبر قنوات التصريف، وعدم تجمعها في موقع واحد، والتأكد من عدم انسدادها أو وجود ما يعيق حركة المياه.

وشدد أمين الطائف على ضرورة الاستعداد التام والتأهب لأي طارئ لا سمح الله، وذلك بالتأكد من جاهزية كل المعدات المطلوبة، مؤكداً أن الأمانة تعمل على مدار الساعة، وعلى استعداد تام لتلقي أي بلاغ وجاهزة بكامل معداتها وأفرادها من أجل خدمة الوطن والمواطن.

أمين الطائف ومدير الدفاع المدني يتابعان الحالة المطرية ويتفقدان الجهود

أمين الطائف ومدير الدفاع المدني يتابعان الحالة المطرية ويتفقدان الجهود

أمين الطائف ومدير الدفاع المدني يتابعان الحالة المطرية ويتفقدان الجهود

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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