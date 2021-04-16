تلقيت الجرعة الأولى من اللقاح وأريد أداء العمرة.. هل يمكنني ذلك؟ "توكلنا" يوضح

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"تلقيت الجرعة الأولى من اللقاح منذ 4 أيام، وأريد أداء العمرة، ولكن الحالة لم تتغير حتى الآن".. ذلك كان أبرز الاستفسارات التي تلقاها حساب تطبيق "توكلنا" على تويتر، طوال الأيام القليلة الماضية، وتحديداً منذ بداية شهر رمضان.

وأوضح "توكلنا" في رده على استفسارات المغردين الراغبين في أداء العمرة، قائلاً: "تكون الحالة الصحية "محصن جرعة أولى" (أخضر غامق) في توكلنا لمن لم يصب بالفيروس مسبقاً، وأكمل 14 يوماً بعد أخذ الجرعة الأولى، وتستمر هذه الحالة مدة 3 أشهر من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات، أو يثبت الإصابة، وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة السعودية".

ولفت "توكلنا" في تغريدة سابقة بأن تصاريح العمرة متاحة فقط لمن حالته مُحصّن، أو مُحصّن جرعة أولى، أو مُحصّن متعافٍ، وذلك كأحد إجراءات السلامة والاحتراز المتبعة.

وترمز حالات "المُحصن" المعمول بها في توكلنا إلى: (مُحصن)، وهو ما يعني أن المستخدم قد أكمل جرعات لقاح كورونا كاملة، أما (مُحصن متعافي)، فهو من أصيب سابقاً بكورونا وتعافى، ولم يتلق اللقاح بعد، و(مُحصن جرعة أولى)، وهو من تلقى الجرعة الأولى فقط من اللقاح.

ويتم تحديث حالة المستفيد إلى (مُحصن جرعة أولى) بعد مرور 14 يوماً من تلقي الجرعة الأولى، بينما تصبح الحالة الصحية (مُحصن) خلال 24 ساعة من تلقي الجرعة الثانية.تطبيق توكلنا لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد