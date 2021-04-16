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إحباط محاولة تهريب 5.2 مليون قرص مخدر داخل شحنة فاكهة بميناء جدة

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القبض على 4 متهمين في القضية وإحالتهم للنيابة العامة

إحباط محاولة تهريب 5.2 مليون قرص مخدر داخل شحنة فاكهة بميناء جدة

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولة تهريب (5,200,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة فاكهة البرتقال.

وأشار إلى أنه تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بميناء جدة الإسلامي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمدينة عرعر، وهم (4) متهمين، منهم مواطنان، ومقيم ووافد من الجنسية السورية.

وأكد النقيب "النجيدي"، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

إحباط محاولة تهريب 5.2 مليون قرص مخدر داخل شحنة فاكهة بميناء جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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