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"مدني المويه" يرفع جاهزيته لمتابعة الحالة المطرية والمستشفيات تعد خطط الطوارئ

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"مدني المويه" يرفع جاهزيته لمتابعة الحالة المطرية والمستشفيات تعد خطط الطوارئ "مدني المويه" يرفع جاهزيته لمتابعة الحالة المطرية والمستشفيات تعد خطط الطوارئ
دعا الجميع إلى اتباع إرشادات السلامة والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

‫دعا الدفاع المدني بمحافظة المويه، اليوم الجمعة، إلى اتباع إرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر خلال هطول الأمطار، منبهًا لخطورة الاقتراب من مجاري الأودية والسيول.

ورفعت إدارة الدفاع المدني بالمويه جاهزيتها واستعدادها تحسبًا لأي حالات طارئة خلال الموجة المطرية التي تشهدها المنطقة.

من جانبها رفعت مستشفيات المويه وظلم من جاهزيتها؛ حيث أعدت خططًا للتعامل مع الحالات الطارئة لا سمح الله، تتمثل في تجهيز الفرق الطبية والإسعافية، إضافة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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