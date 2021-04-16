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الحريري يناقش في موسكو المساعدة الروسية بمسائل تشكيل

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الحريري يناقش في موسكو المساعدة الروسية بمسائل تشكيل الحكومة الحريري يناقش في موسكو المساعدة الروسية بمسائل تشكيل

جي بي سي نيوز :- صرح جورج شعبان، الممثل الخاص في لرئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، أن الحريري سيناقش خلال زيارته موسكو، مسألة المساعدة الروسية في مسائل تشكيل والخروج من الأزمة الاقتصادية، وتأمين اللقاحات المضادة لكورونا.

وقال شعبان في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لبنان من 17 أكتوبر 2019 منذ بدء الاحتجاجات يعيش أزمة سياسية، ويحتاج لبنان إلى مساعدات اقتصادية وسياسية، ولهذا يزور رئيس الوزراء الحريري موسكو، لأنه يعلم أن لروسيا علاقات جيدة مع كافة القوى السياسية اللبنانية، وكذلك مع الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير على الوضع اللبناني".
وبخصوص هل سيطلب الحريري مساعدات اقتصادية من روسيا أجاب شعبان "طبعا، لبنان يحتاج إلى مساعدات اقتصادية في مختلف القطاعات، وسنعرف أين يمكن أن تساعد روسيا، كما سيطلب المساعدة الروسية باللقاحات كمساعدة من روسيا وكذلك حجز كمية من اللقاحات للحكومة اللبنانية، حيث أن كورونا ينتشر في لبنان ونحتاج إلى تطعيم أغلبية السكان، وخاصة أن اللقاح الروسي "سبوتنيك v" يعتبر من أفضل اللقاحات "

وحول ما إذا كان الحريري سيطلب من روسيا المساهمة في حل مسألة تشكيل الحكومة في لبنان قال الممثل الخاص: "طبعا، سوف يطلب من روسيا بما أنها تملك علاقات جيدة مع كافة القوى اللبنانية والإقليمية، واستخدام وزنها السياسي للمساعدة في الخروج من المأزق السياسي في لبنان"

ونوه شعبان إلى أن " لبنان يعاني في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء، ويحتاج لبناء محطات توليد كهرباء تأمن تغذية البلاد بالكهرباء 24 ساعة يوميا لذلك سنتوجه إلى روسيا لمعرفة أين يمكنها أن تساعد لبنان في هذا القطاع وغيره."

أعلن مجلس الوزراء الروسي، أمس الإثنين، أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين سيلتقي نظيره اللبناني سعد الحريري يوم الخامس عشر من شهر نيسان/ أبريل الجاري ويعقدان جلسة مباحثات.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية وسياسية عميقة منذ خريف 2019. وخلال هذه الفترة، استقالت حكومة سعد الحريري وسط احتجاجات، وحكومة حسن دياب بعد الانفجار في ميناء بيروت.

سبوتنيك

جي بي سي نيوز

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