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تعرف على مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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تعرف على مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تعرف على مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

حدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" الخميس مواعيد مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب ذهاباً ريال مدريد الاسباني مع ضيفه تشيلسي الانكليزي في 27 أفريل الحالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي مع مانشستر سيتي الانكليزي في 28 منه.

وكان الاتحاد الاوروبي أكّد في 19 مارس الماضي خلال سحب قرعة الدورين ربع ونصف النهائي أنه سيحدّد موعد مباريات دور الأربعة منتصف الشهر الحالي.

ويفتتح ريال مدريد وتشيلسي الدور نصف النهائي بمواجهتهما بملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد في 27 الحالي، ويلعب سان جيرمان مع مانشستر سيتي في اليوم التالي بملعب بارك دي برانس.

ويبدأ مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان إياب دور الاربعة في الرابع من ماي بملعب الاتحاد في مانشستر، فيما يختتمه تشيلسي والنادي الملكي بملعب ستامفورد بريدج في الخامس من الشهر ذاته.

وتقام المباراة النهائية في 29 ماي المقبل بالملعب الأولمبي "أتاتورك" في إسطنبول.


وهنا برنامج نصف النهائي:

ذهاباً:

- الثلاثاء 27 أفريل:
ريال مدريد - تشيلسي
                  
- الأربعاء 28 أفريل:
باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي
                  
إياباً: 

- الثلاثاء 4 ماي:
مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان
                  
- الأربعاء 5 ماي:
تشليسي - ريال مدريد

 

وكالات

كوورة

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