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مسابقة الملك القرآنية.. لجنة التحكيم تستمع لتلاوات 25 متسابقاً ومتسابقة في اليوم الرابع من التصفيات

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مسابقة الملك القرآنية.. لجنة التحكيم تستمع لتلاوات 25 متسابقاً ومتسابقة في اليوم الرابع من التصفيات مسابقة الملك القرآنية.. لجنة التحكيم تستمع لتلاوات 25 متسابقاً ومتسابقة في اليوم الرابع من التصفيات
يمثلون منطقتي مكة المكرمة والجوف

مسابقة الملك القرآنية.. لجنة التحكيم تستمع لتلاوات 25 متسابقاً ومتسابقة في اليوم الرابع من التصفيات

استمعت لجنة تحكيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، إلى تلاوات 25 متسابقاً ومتسابقة بقسميها البنين والبنات في مختلف فروع المسابقة السبعة، والذين يمثلون منطقتي مكة المكرمة والجوف ضمن التصفيات النهائية للمسابقة.

وأوضحت الوزارة في بيانها الصحفي اليومي عن المسابقة أن لجان التحكيم استمعت إلى تلاوات 13 متسابقاً و12 متسابقةً عبر الشاشات الافتراضية -عن بعد- من خلال استخدام التقنية الحديثة، بمقار استقبال المتسابقين بفروع الوزارة بمناطق المملكة؛ تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة لسلامة وصحة المتسابقين.

فيما تواصل لجنة التحكيم اليوم الجمعة الاستماع لـ29 متسابقاً ومتسابقةً في الجلسة الخامسة يمثلون منطقتي عسير وبريدة، منهم 5 بنين و4 بنات من أبناء الشهداء يتبعون لوزارة الداخلية وأمن الدولة ووزارة الدفاع من القصيم وعسير، حيث تختتم التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية غدا السبت الخامس من شهر رمضان، يشارك في تحكيمها نخبة من المحكمين والمحكمات، وتبلغ جوائز المسابقة في فروعها السبعة 3234000 ريال، ويشارك في التصفيات النهائية 131 مشاركاً ومشاركة من جميع مناطق المملكة من أصل 4300 متسابق ومتسابقة شاركوا في التصفيات الأولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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