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خلال عام.. تقرير حقوقي يمني يرصد زيادة بنسبة 28% في انتهاكات المتمردين الحوثيين في البيضاء

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خلال عام.. تقرير حقوقي يمني يرصد زيادة بنسبة 28% في انتهاكات المتمردين الحوثيين في البيضاء خلال عام.. تقرير حقوقي يمني يرصد زيادة بنسبة 28% في انتهاكات المتمردين الحوثيين في البيضاء
شملت الانتهاكات: 49 حالة قتل في صفوف المدنيين و34 إصابة و399 اختطافاً

خلال عام.. تقرير حقوقي يمني يرصد زيادة بنسبة 28% في انتهاكات المتمردين الحوثيين في البيضاء

وثق تقرير حقوقي يمني، زيادة في الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، العام المنصرم بحق المدنيين في محافظة البيضاء وسط البلاد.
ورصد التقرير الصادر عن مركز رصد للحقوق والتنمية، 674 حالة انتهاك خلال العام 2020م، بنسبة زيادة 28% عن العام 2019م.
وشملت الانتهاكات، 49 حالة قتل في صفوف المدنيين، و 34 حالة إصابة، و 399 حالة اختطاف.
كما وثق التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، 79 حالة اعتداء على الممتلكات الخاصة، و 22 حالة تدمير لمنازل، وسبع حالات اعتداء على الممتلكات العامة، إضافةً إلى ست حالات اعتداء على المساجد.
وتضمن التقرير حالات انتهاكات حوثية أخرى منها: الجباية ونهب الأموال والممتلكات، وحملات الاقتحام للمحلات التجارية والمصرفية والتجسس على السكان، إضافةً إلى إجبار الموظفين الحكوميين والمعلمين على حضور أنشطة طائفية للمليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، وايقاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية عن العمل ونهب مقدراتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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