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الخُبر.. ضبط 4 مخالفين لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي

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الخُبر.. ضبط 4 مخالفين لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي الخُبر.. ضبط 4 مخالفين لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي
بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

الخُبر.. ضبط 4 مخالفين لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأن شرطة محافظة الخبر، وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت من ضبط (4) أشخاص؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، مما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.


ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا.
وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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