"فلكيّة جدة": "قمر رمضان" يحجب المريخ.. السبت

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الاحتجاب سيكون مرئياً من جنوب شرق آسيا

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد ابوزاهرة، إن الكرة الأرضية ستشهد يوم السبت 17 أبريل 2021 مرور القمر أمام المريخ في ظاهرة نادرة تسمى الاحتجاب وذلك بعد خمسة أيام من وصول القمر منزلة الاقتران وسيكون مضاءً بنسبة 24٪، وسيختفي المريخ خلف الجانب غير المضاء من القمر ويعود للظهور من خلف الجانب المضيء.

وأضاف "أبوزاهرة": الاحتجاب سيكون مرئيًا من جنوب شرق آسيا في منطقة تمتد من شرق الهند ، عبر بنغلاديش وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وفيتنام أما في أقصى الغرب سيحدث الاحتجاب بسماء شبة الجزيرة العربية والسودان والصومال وجيبوتي في وضح النهار، مما يعني بأن الاحتجاب غير مرئي بالعين المجردة اما بقية المناطق في الوطن العربي فستكون خارج حدود منطقة الاحتجاب.

وأردف: ظاهرة الاحتجاب لا يمكن رؤيتها إلا من جزء صغير من سطح الأرض، نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى ، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على الموقع الدقيق للراصد بسبب "اختلاف المنظر"الكبير؛ يختلف موقع القمر كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين ، أو أربعة مرات قطر البدر.

وتابع: هذا يعني لا يمكن رصد احتجاب وقت حدوثه في كامل الأرض، فإذا تراصف القمر ليمر أمام جسم معين لراصد على احد جوانب الأرض ، فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض.

وقال "أبوزاهرة": الاحتجاب في السعودية سيحدث في مكة المكرمة مابين الساعة ( 13:50 - 15:00) المدينة المنورة (14:03- 14:51) ، الرياض ( 14:07 - 15:22) ، جدة (13:50 - 14:58) ، الدمام ( 14:18 - 15:31).

وأضاف: أما العواصم العربية سيكون الاحتجاب ( حسب التوقيت المحلي ) في أبوظبي (16:51- 15:17) ، المنامة (14:18 - 15:33) ، الكويت (14:37 - 15:59)، مسقط ( 15:24 - 17:06 ) ، الدوحة (14:15 - 15:38) ، الخرطوم (12:27 - 13:38) ، صنعاء (13:36 - 15:18) ، مقديشو (13:25 - 14:59) ، جيبوتي ( 13:27 - 15:11).

وشدّد على ضرورة توخي الحذر الشديد عند توجيه المناظير أو التلسكوبات إلى السماء عندما تكون الشمس فوق الأفق لأن القمر سيكون قريبًا نسبيًا من الشمس.

وأردف: حتى نظرة سريعة على الشمس من خلال التلسكوب أو المنظار يمكن أن يؤدي إلى تلف العين بشكل دائم والتسبب في العمى فذلك يجب عدم المحاولة أبدًا القيام بمثل هذا الرصد النهاري دون اتخاذ الاحتياطات.

وتابع: لذلك عند البحث عن القمر خلال النهار ، وخاصة عندما يكون في بداية الشهر فمن الآمن أن يكون البحث من الافق الشرقي حيث يشاهد القمر أولاً بالعين المجردة.

وقال "أبوزاهرة": بشكل عام تعتبر ظاهرة احتجاب الأجسام السماوية المختلفة واحدة من أكثر المشاهد روعة وتقدم فرص مهمة فمن خلالها من الممكن اكتشاف رفقاء جدد للنجوم وتحديد وجود أقمار محتملة تدور حول الكويكبات وتحسين معرفة ارتفاعات قمم الجبال وأعماق الوديان في المناطق القطبية القمرية وإجراء تصحيحات دقيقة لمواقع النجوم وتحسين معرفة شكل وأحجام الكويكبات وغيرها.