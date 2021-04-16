طقس أول جمعة في رمضان: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد على معظم المناطق

★ ★ ★ ★ ★

مصحوبة برياح سطحية نشطة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد مقترنة برياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم ،الرياض، الجوف، تبوك).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.