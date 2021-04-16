أخبار عاجلة

"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة -
"همة" تختتم برنامج التميز المؤسسي بمشاركة أكثر من 2000 مختص من 20 جهة غير ربحية -
"موعدي" للخدمات الصحية الإلكترونية تغلق جولة استثمارية بنجاح -
"طيران ناس" و"جود الإسكان" يوقِّعان أول شراكة في قطاع الطيران -
رئيس جامعة المجمعة: نشاهد ونلمس كل يوم نجاحات رؤية 2030 في إنجازات متسارعة للوطن والمواطن -
مع أذان العصر.. مصري يصلي على سطح مياه النيل -
"همة" تختتم برنامج التميز المؤسسي بمشاركة أكثر من 2000 مختص من 20 جهة غير ربحية -
"موعدي" للخدمات الصحية الإلكترونية تغلق جولة استثمارية بنجاح -
"طيران ناس" و"جود الإسكان" يوقِّعان أول شراكة في قطاع الطيران -
رئيس جامعة المجمعة: نشاهد ونلمس كل يوم نجاحات رؤية 2030 في إنجازات متسارعة للوطن والمواطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"فلكيّة جدة": "قمر رمضان" يحجب المريخ.. السبت

Print
"فلكيّة جدة": "قمر رمضان" يحجب المريخ.. السبت "فلكيّة جدة": "قمر رمضان" يحجب المريخ.. السبت
الاحتجاب سيكون مرئياً من جنوب شرق آسيا

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد ابوزاهرة، إن الكرة الأرضية ستشهد يوم السبت 17 أبريل 2021 مرور القمر أمام المريخ في ظاهرة نادرة تسمى الاحتجاب وذلك بعد خمسة أيام من وصول القمر منزلة الاقتران وسيكون مضاءً بنسبة 24٪، وسيختفي المريخ خلف الجانب غير المضاء من القمر ويعود للظهور من خلف الجانب المضيء.

وأضاف "أبوزاهرة": الاحتجاب سيكون مرئيًا من جنوب شرق آسيا في منطقة تمتد من شرق الهند ، عبر بنغلاديش وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وفيتنام أما في أقصى الغرب سيحدث الاحتجاب بسماء شبة الجزيرة العربية والسودان والصومال وجيبوتي في وضح النهار، مما يعني بأن الاحتجاب غير مرئي بالعين المجردة اما بقية المناطق في الوطن العربي فستكون خارج حدود منطقة الاحتجاب.

وأردف: ظاهرة الاحتجاب لا يمكن رؤيتها إلا من جزء صغير من سطح الأرض، نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى ، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على الموقع الدقيق للراصد بسبب "اختلاف المنظر"الكبير؛ يختلف موقع القمر كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين ، أو أربعة مرات قطر البدر.

وتابع: هذا يعني لا يمكن رصد احتجاب وقت حدوثه في كامل الأرض، فإذا تراصف القمر ليمر أمام جسم معين لراصد على احد جوانب الأرض ، فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض.

وقال "أبوزاهرة": الاحتجاب في سيحدث في مكة المكرمة مابين الساعة ( 13:50 - 15:00) المدينة المنورة (14:03- 14:51) ، الرياض ( 14:07 - 15:22) ، جدة (13:50 - 14:58) ، الدمام ( 14:18 - 15:31).

وأضاف: أما العواصم العربية سيكون الاحتجاب ( حسب التوقيت المحلي ) في أبوظبي (16:51- 15:17) ، المنامة (14:18 - 15:33) ، الكويت (14:37 - 15:59)، مسقط ( 15:24 - 17:06 ) ، الدوحة (14:15 - 15:38) ، الخرطوم (12:27 - 13:38) ، صنعاء (13:36 - 15:18) ، مقديشو (13:25 - 14:59) ، جيبوتي ( 13:27 - 15:11).

وشدّد على ضرورة توخي الحذر الشديد عند توجيه المناظير أو التلسكوبات إلى السماء عندما تكون الشمس فوق الأفق لأن القمر سيكون قريبًا نسبيًا من الشمس.

وأردف: حتى نظرة سريعة على الشمس من خلال التلسكوب أو المنظار يمكن أن يؤدي إلى تلف العين بشكل دائم والتسبب في العمى فذلك يجب عدم المحاولة أبدًا القيام بمثل هذا الرصد النهاري دون اتخاذ الاحتياطات.

وتابع: لذلك عند البحث عن القمر خلال النهار ، وخاصة عندما يكون في بداية الشهر فمن الآمن أن يكون البحث من الافق الشرقي حيث يشاهد القمر أولاً بالعين المجردة.

وقال "أبوزاهرة": بشكل عام تعتبر ظاهرة احتجاب الأجسام السماوية المختلفة واحدة من أكثر المشاهد روعة وتقدم فرص مهمة فمن خلالها من الممكن اكتشاف رفقاء جدد للنجوم وتحديد وجود أقمار محتملة تدور حول الكويكبات وتحسين معرفة ارتفاعات قمم الجبال وأعماق الوديان في المناطق القطبية القمرية وإجراء تصحيحات دقيقة لمواقع النجوم وتحسين معرفة شكل وأحجام الكويكبات وغيرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

"‎الجمارك السعودية" تحبط محاولتين لتهريب 2,250,000 ريال

"‎الجمارك السعودية" تحبط محاولتين لتهريب 2,250,000 ريال

رئيس جامعة الملك فيصل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية السعودية 2030

رئيس جامعة الملك فيصل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية السعودية 2030