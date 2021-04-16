تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة
-
الاثنين 26 أبريل 2021 11:56 مساءً
"همة" تختتم برنامج التميز المؤسسي بمشاركة أكثر من 2000 مختص من 20 جهة غير ربحية
-
الاثنين 26 أبريل 2021 11:56 مساءً
"موعدي" للخدمات الصحية الإلكترونية تغلق جولة استثمارية بنجاح
-
الاثنين 26 أبريل 2021 11:56 مساءً
"طيران ناس" و"جود الإسكان" يوقِّعان أول شراكة في قطاع الطيران
-
الاثنين 26 أبريل 2021 11:56 مساءً
رئيس جامعة المجمعة: نشاهد ونلمس كل يوم نجاحات رؤية 2030 في إنجازات متسارعة للوطن والمواطن
-
الاثنين 26 أبريل 2021 11:56 مساءً
مع أذان العصر.. مصري يصلي على سطح مياه النيل
-
الاثنين 26 أبريل 2021 11:56 مساءً
"همة" تختتم برنامج التميز المؤسسي بمشاركة أكثر من 2000 مختص من 20 جهة غير ربحية
-
الاثنين 26 أبريل 2021 11:40 مساءً
"موعدي" للخدمات الصحية الإلكترونية تغلق جولة استثمارية بنجاح
-
الاثنين 26 أبريل 2021 11:40 مساءً
"طيران ناس" و"جود الإسكان" يوقِّعان أول شراكة في قطاع الطيران
-
الاثنين 26 أبريل 2021 11:40 مساءً
رئيس جامعة المجمعة: نشاهد ونلمس كل يوم نجاحات رؤية 2030 في إنجازات متسارعة للوطن والمواطن
-
الاثنين 26 أبريل 2021 11:40 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
حريق سيارة في مدينة نصر والعشرات يحاولون السيطرة عليه
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 16 أبريل 2021 09:08 صباحاً
80
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
تغيير حياة 2000 أسرة.. الدولة تنقل سكان بطن البقرة بمصر القديمة للاسمرات
فيديو اليوم السابع
الاثنين 26 أبريل 2021 01:21 مساءً
رئيس الوزراء يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا
فيديو اليوم السابع
الاثنين 26 أبريل 2021 12:43 مساءً
حفل الأوسكار 2021..أنتوني هوبكنز يحصد جائزة أفضل ممثل وفرانسيس مكدورماند أفضل ممثلة
فيديو اليوم السابع
الاثنين 26 أبريل 2021 12:43 مساءً
مين مارحش البرج؟؟ سلى صيامك بجولة من برج القاهرة
فيديو اليوم السابع
الاثنين 26 أبريل 2021 12:25 مساءً
السابق
سنابل الخير.. صوامع بنى سويف تستقبل الأقماح بموسم الحصاد
التالى
أهالى قرية الراحل كمال الجنزورى بالمنوفية: كان متواضعا والبلد كلها بتحبه
Tweets by @3yonNews