أخبار عاجلة

"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة -
"همة" تختتم برنامج التميز المؤسسي بمشاركة أكثر من 2000 مختص من 20 جهة غير ربحية -
"موعدي" للخدمات الصحية الإلكترونية تغلق جولة استثمارية بنجاح -
"طيران ناس" و"جود الإسكان" يوقِّعان أول شراكة في قطاع الطيران -
رئيس جامعة المجمعة: نشاهد ونلمس كل يوم نجاحات رؤية 2030 في إنجازات متسارعة للوطن والمواطن -
مع أذان العصر.. مصري يصلي على سطح مياه النيل -
"همة" تختتم برنامج التميز المؤسسي بمشاركة أكثر من 2000 مختص من 20 جهة غير ربحية -
"موعدي" للخدمات الصحية الإلكترونية تغلق جولة استثمارية بنجاح -
"طيران ناس" و"جود الإسكان" يوقِّعان أول شراكة في قطاع الطيران -
رئيس جامعة المجمعة: نشاهد ونلمس كل يوم نجاحات رؤية 2030 في إنجازات متسارعة للوطن والمواطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وتوقعات هامة خلال الأيام المقبلة

Print
مواضيع متعلقة
تغيير حياة 2000 أسرة.. الدولة تنقل سكان بطن البقرة بمصر القديمة للاسمرات

تغيير حياة 2000 أسرة.. الدولة تنقل سكان بطن البقرة بمصر القديمة للاسمرات

رئيس الوزراء يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

رئيس الوزراء يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

حفل الأوسكار 2021..أنتوني هوبكنز يحصد جائزة أفضل ممثل وفرانسيس مكدورماند أفضل ممثلة

حفل الأوسكار 2021..أنتوني هوبكنز يحصد جائزة أفضل ممثل وفرانسيس مكدورماند أفضل ممثلة

مين مارحش البرج؟؟ سلى صيامك بجولة من برج القاهرة

مين مارحش البرج؟؟ سلى صيامك بجولة من برج القاهرة