جونسون ينفي مساعدة ولي العهد السعودي في الاستحواذ على نادي نيوكاسل

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جاء هذا في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني، خلال لقاء مع الصحافيين، اليوم الخميس، بحسب وكالة "فرانس برس".

© AP Photo / Matt Dunham

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية أن ولي العهد بعث رسالة إلى جونسون عبر تطبيق "واتساب" في حزيران/ يونيو من العام الماضي يطالبه فيها بأن تقوم رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز "بإعادة النظر وتصحيح استنتاجها الخاطئ" الذي يمنع عملية الاستحواذ.

وعلى الرغم من رفض المتحدث الرسمي التعليق على "المحادثات الخاصة"، إلا أنه أقر بأنه أصدر تعليماته لكبير مساعديه، إيدي ليستر، للنظر في العرض السعودي بشأن نيوكاسل.

وأوضح المتحدث أن جونسون طلب من اللورد ليستر التحقق من تقدم المحادثات كاستثمار أجنبي رئيسي محتمل في المملكة المتحدة.

وأكد أنه لم يطلب منه التدخل، وأن رئيس الوزراء لم يتدخل، في هذه المسألة، مشددا في الوقت ذاته على أن: "الحكومة لم تشارك في أي نقطة في محادثات الاستحواذ هذه".

وكان نادي نيوكاسل قد أعلن في أيلول/سبتمبر الماضي رفض رابطة الدوري الممتاز عرض استحواذ النادي المقدم من صندوق الاستثمارات السعودي.

يذكر أن مجموعة تشمل صندوق الاستثمارات العامة، وشركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز" والأخوين الثريين البريطانيين ديفيد وسايمون روبن، قد سحبت في تموز/ يوليو عرضها المقدر بـ300 مليون جنيه استرليني (391 مليون دولار) للاستحواذ على نيوكاسل، بعد عملية امتدت لأشهر.