أخبار عاجلة

مذابح للأطفال بمباركة الحوثي.. جريمة مروعة بمقتل 3 أطفال في "إب" -
جامعة المؤسس تطلق غدًا أول هاكاثون لتعليم القرآن الكريم -
بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية -
"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي -
بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية -
"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي -
بعد مواجهات القدس وغزة .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس -
الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته" -
"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان -
كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"دعوية الصم" تدشن مسابقة معاني القرآن الكريم للصم وضعاف السمع

Print
"دعوية الصم" تدشن مسابقة معاني القرآن الكريم للصم وضعاف السمع "دعوية الصم" تدشن مسابقة معاني القرآن الكريم للصم وضعاف السمع
الأولى من نوعها بالمملكة.. ومترجمة إلى لغة الإشارة:

دشَّنت الجمعية الدعوية للصم مسابقة معاني القرآن الكريم للصم وضعاف السمع والمترجمة بلغة الإشارة (اللغة الطبيعية)، وتعد هذه المسابقة الأولى من نوعها على مستوى المملكة العربية والعالم العربي، وحصلت على فتوى من إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة حول تعليم الصم معاني القرآن الكريم.

وذكر مؤلف الكتب محمد هيجان الصحبي، أن المسابقة نفذها وأعدها مجموعة من الشباب الصم, وتعد ضمن برامج وخطط لمشروع ضخم عالمي لخدمة تعليم الصم كتاب الله تعالى، والمدعوم من مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز (مسك الخيرية) وأوقاف حصة بنت إبراهيم القبيسي، والراجحي الإنسانية.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية سامي السعرة، أن المسابقة تخدم فئة غالية هم الصم داخل السعودية وخارجها، وتوحد لغة الإشارة العربية (لغة القرآن), موجهًا شكره للداعمين على تلك اللفتة الكريمة، وأخص شركة عراقة طيبة العقارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري"

"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري"

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم